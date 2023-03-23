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На Харьковщине на мине подорвался мужчина: погиб на месте

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 марта 2023, 19:14
На Харьковщине на мине подорвался мужчина: погиб на месте
ФОТО: GETTY

В Купянском районе Харьковской области 23 марта в результате подрыва на мине погиб мужчина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Около 16:00 в лесополосе возле с. Григорьевка Купянского района на российской мине подорвался 46-летний местный житель. К сожалению, от полученных ранений он погиб на месте". 

Детали: Глава ОВА призвал воздерживаться от посещений лесов¸ лесополос, полей, берегов рек и т.д. – все эти территории являются потенциально заминированными и опасными для жизни.

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Темы: Харьковская областьразминированиежертвывойна
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