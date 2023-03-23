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Лідери ЄС засудили військову підтримку Росії з боку Білорусі та Ірану

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 19:19

Європейська рада за підсумками зустрічі в четвер засудила агресію Росії проти України, а також військову допомогу, яку російській стороні надають інші держави.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС щодо України, які цитує "Європейська правда".

"Європейська рада засуджує військову підтримку агресивної війни Росії, що триває, з боку Ірану та Білорусі. Вона закликає всі країни не надавати матеріальну або іншу підтримку агресивній війні Росії", – йдеться в документі.

Крім того, лідери ЄС наголосили на рішучому засудженні агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і підкреслили непохитну підтримку з боку ЄС "незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону від російської агресії".

Європейська рада окремо нагадала про ухвалену в лютому резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про досягнення миру в Україні й підтвердила підтримку запропонованої Києвом десятикрокової "формули миру".

"Росія повинна припинити свою агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили і маріонеток з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", п – підкреслюється у висновках.

Крім того, лідери ЄС закликали Росію дотримуватись міжнародного права, а також "узяли до уваги ордери на арешт, нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом проти президента Росії та його уповноваженої з прав дитини за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих районів України до Росії".

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, глави держав та урядів країн Євросоюзу зібрались у четвер у Брюсселі на весняний саміт. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів країн ЄС запропонував провести саміт щодо мирного плану в одній з європейських столиць.

Теми: ЄСРосіяІранБілорусь
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