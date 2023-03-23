Лидеры ЕС осудили военную поддержку России со стороны Беларуси и Ирана

Европейский совет по итогам встречи в четверг осудил агрессию России против Украины, а также военную помощь, которую российской стороне оказывают другие государства.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС по Украине, которые цитирует "Европейская правда".

"Европейский совет осуждает военную поддержку агрессивной войны России, которая продолжается, со стороны Ирана и Беларуси. Он призывает все страны не оказывать материальную или иную поддержку агрессивной войне России", - говорится в документе.

Кроме того, лидеры ЕС отметили решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и подчеркнули непоколебимую поддержку со стороны ЕС "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии".

Европейский совет отдельно напомнил о принятой в феврале резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о достижении мира в Украине и подтвердил поддержку предложенной Киевом десятишаговой "формулы мира".

"Россия должна прекратить свою агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы и марионеток со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в выводах.

Кроме того, лидеры ЕС призвали Россию соблюдать международное право, а также "приняли во внимание ордера на арест, недавно выданные Международным уголовным судом против президента России и его уполномоченного по правам ребенка за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей из оккупированных районов Украины в Россию".

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, главы государств и правительств стран Евросоюза собрались в четверг в Брюсселе на весенний саммит. Президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам стран ЕС предложил провести саммит по мирному плану в одной из европейских столиц.