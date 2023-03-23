Парламент Швеції схвалив відправлення Україні САУ Archer і танків Leopard 2

Шведський Риксдаг – парламент – у четвер схвалив пропозицію уряду країни про передання Україні нового пакета військової допомоги, в якому передбачені самохідні артилерійські установки Archer і танки Leopard 2.

Про це пише "Європейська правда".

Відповідно до ухваленого парламентом рішення, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 6,2 мільярда крон (554 мільйона євро). Конкретно йдеться про танки Leopard 2, САУ Archer та легку протитанкову зброю Robot 57.

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"Уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що надання військового обладнання Україні відповідає інтересам Швеції", – зазначили в парламенті.

Крім того, уряду Швеції дозволили ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок типу Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої AS90.

Для фінансування цієї пропозиції асигнування на Збройні сили Швеції протягом 2023 року будуть збільшені на 730 мільйонів шведських крон, а на період до 2028-го, за оцінками уряду країни, витрати мають бути збільшені на 6,1 мільярда крон.

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Минулого тижня стало відомо, що уряд Швеції вирішив передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer, а також десять танків Leopard 2.

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