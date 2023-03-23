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Парламент Швеции одобрил отправку Украине САУ Archer и танков Leopard 2

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 18:47

Шведский Риксдаг - парламент - в четверг одобрил предложение правительства страны о передаче Украине нового пакета военной помощи, в котором предусмотрены самоходные артиллерийские установки Archer и танки Leopard 2.

Об этом пишет "Европейская правда".

Согласно принятому парламентом решению, правительство Швеции может передать Украине военное оборудование и боеприпасы на общую сумму 6,2 миллиарда крон (554 миллиона евро). Конкретно речь идет о танках Leopard 2, САУ Archer и легком противотанковом оружии Robot 57.

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"Правительство обосновывает свое предложение тем, что предоставление военного оборудования Украине отвечает интересам Швеции", - отметили в парламенте.

Кроме того, правительству Швеции разрешили принять решение о продаже 14 артиллерийских установок типа Archer Великобритании, которая ранее передала Украине свои AS90.

Для финансирования этого предложения ассигнования на Вооруженные силы Швеции в течение 2023 года будут увеличены на 730 миллионов шведских крон, а на период до 2028-го, по оценкам правительства страны, расходы должны быть увеличены на 6,1 миллиарда крон.

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На прошлой неделе стало известно, что правительство Швеции решило передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer, а также десять танков Leopard 2.

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Темы: Швецияоружиетанкипомощь Украине
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