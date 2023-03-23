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38 країн ОБСЄ ініціювали перевірку порушень прав людини в Білорусі

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 20:03

Тридцять вісім держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі в четвер задіяли так званий Московський механізм для вивчення "загроз виконанню положень у сфері людського виміру, що виникають у зв'язку з порушеннями прав людини в Республіці Білорусь".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.

До 38 держав-учасниць, які звернулися до Московського механізму в цій справі, належать зокрема майже всі держави-члени Європейського Союзу, а також Швейцарія, Україна, Велика Британія і США.

Як пояснили у відповідних заявах зовнішньополітичні відомства країн-ініціаторів, з моменту останнього використання Московського механізму щодо Білорусі у вересні 2020 року "білоруська влада не відреагувала на серйозні звинувачення в порушеннях і зловживаннях" й повністю проігнорувала його рекомендації.

"Понад те, білоруська влада вдалася до подальших дій, які поглиблюють і розширюють наші занепокоєння щодо виконання Білоруссю зобов'язань у сфері людського виміру ОБСЄ, зокрема, через продовження сприяння агресивній війні Російської Федерації проти України", – наголошується в заявах.

Ініціатори Московського механізму щодо Білорусі очікують, що експерти встановлять факти, що стосуються порушень прав людини, й повідомлять про них, а також нададуть Білорусі, ОБСЄ та міжнародному співтовариству рекомендації щодо можливих шляхів вирішення порушених питань.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, востаннє Московський механізм ОБСЄ був задіяний 28 липня 2022 року щодо Російської Федерації.

Попередній звіт у межах цього механізму виявив значну кількість порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності та інші звірства, скоєні Російською Федерацією та її збройними силами під час триваючої загарбницької війни проти України.

Теми: БілорусьОБСЄправа людини
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