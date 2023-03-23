Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

38 країн ОБСЄ ініціювали перевірку порушень прав людини в Білорусі

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 19:03

Тридцять вісім держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі в четвер задіяли так званий Московський механізм для вивчення "загроз виконанню положень у сфері людського виміру, що виникають у зв'язку з порушеннями прав людини в Республіці Білорусь".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.

Реклама:

До 38 держав-учасниць, які звернулися до Московського механізму в цій справі, належать зокрема майже всі держави-члени Європейського Союзу, а також Швейцарія, Україна, Велика Британія і США.

Як пояснили у відповідних заявах зовнішньополітичні відомства країн-ініціаторів, з моменту останнього використання Московського механізму щодо Білорусі у вересні 2020 року "білоруська влада не відреагувала на серйозні звинувачення в порушеннях і зловживаннях" й повністю проігнорувала його рекомендації.

"Понад те, білоруська влада вдалася до подальших дій, які поглиблюють і розширюють наші занепокоєння щодо виконання Білоруссю зобов'язань у сфері людського виміру ОБСЄ, зокрема, через продовження сприяння агресивній війні Російської Федерації проти України", – наголошується в заявах.

ВІДЕО ДНЯ

Ініціатори Московського механізму щодо Білорусі очікують, що експерти встановлять факти, що стосуються порушень прав людини, й повідомлять про них, а також нададуть Білорусі, ОБСЄ та міжнародному співтовариству рекомендації щодо можливих шляхів вирішення порушених питань.

Нагадаємо, востаннє Московський механізм ОБСЄ був задіяний 28 липня 2022 року щодо Російської Федерації.

Попередній звіт у межах цього механізму виявив значну кількість порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності та інші звірства, скоєні Російською Федерацією та її збройними силами під час триваючої загарбницької війни проти України.

Теми: БілорусьОБСЄправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: