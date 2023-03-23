38 стран ОБСЕ инициировали проверку нарушений прав человека в Беларуси

Тридцать восемь государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг задействовали так называемый Московский механизм для изучения "угроз выполнению положений в области человеческого измерения, возникающих в связи с нарушениями прав человека в Республике Беларусь".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ОБСЕ.

Московский механизм ОБСЕ предоставляет возможность государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения ОБСЕ.

К 38 государствам-участникам, которые обратились к Московскому механизму в этом деле, относятся в частности почти все государства-члены Европейского Союза, а также Швейцария, Украина, Великобритания и США.

Как пояснили в соответствующих заявлениях внешнеполитические ведомства стран-инициаторов, с момента последнего использования Московского механизма в отношении Беларуси в сентябре 2020 года "белорусские власти не отреагировали на серьезные обвинения в нарушениях и злоупотреблениях" и полностью проигнорировали его рекомендации.

"Более того, белорусские власти прибегли к дальнейшим действиям, которые углубляют и расширяют наши опасения относительно выполнения Беларусью обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ, в частности, из-за продолжения содействия агрессивной войне Российской Федерации против Украины", - отмечается в заявлениях.

Инициаторы Московского механизма по Беларуси ожидают, что эксперты установят факты, касающиеся нарушений прав человека, и сообщат о них, а также предоставят Беларуси, ОБСЕ и международному сообществу рекомендации относительно возможных путей решения затронутых вопросов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, последний раз Московский механизм ОБСЕ был задействован 28 июля 2022 года в отношении Российской Федерации.

Предыдущий отчет в рамках этого механизма выявил значительное количество нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, военные преступления, преступления против человечности и другие зверства, совершенные Российской Федерацией и ее вооруженными силами во время продолжающейся захватнической войны против Украины.