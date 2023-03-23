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В Україні помітили бронеавтомобіль швейцарського виробництва – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 20:14
В Україні помітили бронеавтомобіль швейцарського виробництва – ЗМІ
ФОТО: AFP

В українських прифронтових містах було помічено броньований автомобіль Eagle I, який виробляє швейцарська компанія Mowag – тепер влада країни з’ясовує, як техніка могла потрапити в Україну, оскільки через нейтралітет не передає зброю воюючим сторонам.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Neue Zurcher Zeitung.

Колісне броньоване авто потрапило в об’єктив іспанського фотографа Хосе Колона, який працював у місті Часів Яр на Донеччині. Також його помітили на фото кількаденної давнини агенції AFP з Авдіївки.

Обидва міста перебувають біля нинішньої лінії фронту. Невідомо, чи на знімках – один і той же Eagle I.

Раніше Швейцарія заборонила європейським державам реекспорт свого військового обладнання, яке є в них у наявності, в Україну, тож яким чином швейцарська техніка опинилась в Україні – незрозуміло, пише NZZ.

Відповідальний за видання реекспортних ліцензій Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань в четвер підтвердив мовнику SRF, що близько 30 років тому Данія придбала 36 машин Eagle 1, з яких 27 пізніше продала приватній німецькій компанії.

Відомство додало, що німецька компанія підписала декларацію про нереекспорт, й відтоді не отримувало від неї жодного запиту на передання танків Eagle I. У Данії теж заявили, що не передавали Україні жодної машини Eagle, придбаної у Швейцарії.

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У зв’язку з інформацією ЗМІ Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань почав розслідування спільно з Німеччиною для подальшого з'ясування фактів. Там зазначають, що поки не можуть підтвердити, що на фото видно саме швейцарське авто.

"Достеменно встановити походження транспортного засобу можливо лише за допомогою номера шасі, який поки що не був наданий", – додали у відомстві.

Нещодавно уряд Швейцарії підтвердив, що не змінюватиме свою давню політику, яка забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.

8 березня нижня палата парламенту Швейцарії підтвердила, що передача швейцарських танкових боєприпасів в Україну на вимогу Берліна має залишатися під забороною.

Теми: зброяШвейцарія
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