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В Украине заметили бронеавтомобиль швейцарского производства - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 19:14
В Украине заметили бронеавтомобиль швейцарского производства - СМИ
ФОТО: AFP

В украинских прифронтовых городах был замечен бронированный автомобиль Eagle I, который производит швейцарская компания Mowag - теперь власти страны выясняют, как техника могла попасть в Украину, поскольку из-за нейтралитета не передает оружие воюющим сторонам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Neue Zurcher Zeitung.

Колесное бронированное авто попало в объектив испанского фотографа Хосе Колона, который работал в городе Часов Яр Донецкой области. Также его заметили на фото многодневной давности агентства AFP из Авдеевки.

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Оба города находятся возле нынешней линии фронта. Неизвестно, на снимках - один и тот же Eagle I.

Ранее Швейцария запретила европейским государствам реэкспорт своего военного оборудования, которое есть у них в наличии, в Украину, поэтому каким образом швейцарская техника оказалась в Украине - непонятно, пишет NZZ.

Ответственный за выдачу реэкспортных лицензий Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам в четверг подтвердил вещателю SRF, что около 30 лет назад Дания приобрела 36 машин Eagle 1, из которых 27 позже продала частной немецкой компании.

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Ведомство добавило, что немецкая компания подписала декларацию о нереэкспорте, и с тех пор не получало от нее ни одного запроса на передачу танков Eagle I. В Дании тоже заявили, что не передавали Украине ни одной машины Eagle, приобретенной в Швейцарии. 

В связи с информацией СМИ Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам начал расследование совместно с Германией для дальнейшего выяснения фактов. Там отмечают, что пока не могут подтвердить, что на фото видно именно швейцарское авто.

"Точно установить происхождение транспортного средства возможно только с помощью номера шасси, который пока не был предоставлен", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что правительство Швейцарии не будет менять свою давнюю политику, запрещающую передачу оружия швейцарского производства в третьи страны, в частности в Украину.

Напомним, 8 марта нижняя палата парламента Швейцарии подтвердила, что передача швейцарских танковых боеприпасов в Украину по требованию Берлина должна оставаться под запретом.

Темы: оружиеШвейцария
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