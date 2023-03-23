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ЄС надасть Молдові додатковий пакет підтримки

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 20:45

Молдова отримає додаткову допомогу від Європейського Союзу.

Про це оголосив президент Румунії Клаус Йоганніс 23 березня на полях саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

"Я хотів би окремо зазначити, що нам із колегами вдалося обговорити підтримку Молдови. Молдова отримає додаткову суттєву допомогу, підтримку від ЄС, і ми вважаємо, що це дуже важливо, як для Молдови, так і для нас, і для всієї Європи", - сказав Йоганніс.

Він додав, що неприпустимо дозволити Молдові стати жертвою дезінформації, гібридних атак і словесних погроз з боку Росії.

У висновках саміту ЄС ідеться, що "ЄС продовжуватиме надавати всю необхідну підтримку Республіці Молдова, включаючи посилення стійкості, безпеки, стабільності, економіки та енергопостачання країни перед обличчям дестабілізуючої діяльності зовнішніх гравців".

Також лідери ЄС пообіцяли далі надавати підтримку Молдові на її шляху до ЄС.

У зв’язку з цим Європейська Рада попросила Єврокомісію представити пакет підтримки Молдови до її наступного засідання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ЄС планує придбати Молдові радар для моніторингу повітряного простору.

Крім того, ЄС планує цивільну місію для Молдови, щоб допомогти їй стати стійкішою до гібридних загроз.

Теми: МолдоваЄСгроші
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