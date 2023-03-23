ЕС предоставит Молдове дополнительный пакет поддержки

Молдова получит дополнительную помощь от Европейского Союза.

Об этом объявил президент Румынии Клаус Йоханнис 23 марта на полях саммита ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

"Я хотел бы отдельно отметить, что нам с коллегами удалось обсудить поддержку Молдовы. Молдова получит дополнительную существенную помощь, поддержку от ЕС, и мы считаем, что это очень важно, как для Молдовы, так и для нас, и для всей Европы", - сказал Йоханнис.

Он добавил, что недопустимо позволить Молдове стать жертвой дезинформации, гибридных атак и словесных угроз со стороны России.

В выводах саммита ЕС говорится, что "ЕС будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку Республике Молдова, включая усиление устойчивости, безопасности, стабильности, экономики и энергоснабжения страны перед лицом дестабилизирующей деятельности внешних игроков".

Также лидеры ЕС пообещали дальше оказывать поддержку Молдове на ее пути в ЕС.

В связи с этим Европейский Совет попросил Еврокомиссию представить пакет поддержки Молдовы к ее следующему заседанию.

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Напомним, по данным СМИ, ЕС планирует приобрести Молдове радар для мониторинга воздушного пространства.

Кроме того, ЕС планирует гражданскую миссию для Молдовы, чтобы помочь ей стать более устойчивой к гибридным угрозам.