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Прем'єрка Італії накричала на депутатів, пояснюючи потребу й далі допомагати Україні

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 19:54

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час виступу в Сенаті в середу, переходячи на крик, пояснила депутатці партії "Рух 5 зірок" важливість подальшої підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мелоні відповіла депутатці Елізі Скутеллі, яка порушила можливість "зупинитись" у підтримці України.

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"А може, пані депутатко, ви скажете це Путіну? Я здивована, що ви говорите це нам. Чому? Це ж, напевно, є зрадою нашої позиції. Бо це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Бо якщо ми зупинимося – то ми даємо згоду, називаймо речі своїми іменами, ми схвалюємо вторгнення в Україну!" – наголосила італійська прем’єрка.

Вона додала, що для неї є лицемірним плутати слова "вторгнення" й "мир", і наголосила, що Рим не повинен схвалювати вторгнення в Україну.

"Це не означає не працювати над мирним планом або над вирішенням конфлікту. Але чи ви думаєте, що комусь подобається війна? Думаєте, комусь подобається? Ні! Але ситуація трохи складніша, ніж каже пропаганда, коли йдеться про ідеальний мир", – підкреслила Мелоні.

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Прем’єрка Італії далі торкнулась теми миру в Україні, зазначивши, що для будь-яких переговорів потрібно вимагати від Росії припинити бойові дії і вивести війська з території України.

"Чи ви вважаєте, що потрібно віддавати Москві  території, які вона окупувала і на яких вона провела "референдум" про самовизначення? Чи ні?  Ось те, що я хотіла би почути, якщо ми всерйоз говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу і міжнародного права, і це безвідповідально", – підсумувала вона.

Як відомо, після приходу до влади восени 2022 року Джорджія Мелоні, яка є лідеркою "Братів Італії", послідовно підтримувала Україну й надання їй військової допомоги.

У лютому 2023 року Мелоні здійснила перший візит до України, в межах якого оголосила про надання пакета військової допомоги, який містить комплекси SAMP/T-MAMBA, а також системи Spada і Skyguard.

Більше про візит прем'єрки Італії читайте у статті "За мир" чи за Україну? Що думає про війну РФ прем’єрка Італії, яка приїхала до Зеленського

Теми: Італіядопомога Україні
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