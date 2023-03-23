Премьер Италии накричала на депутатов, объясняя необходимость и дальше помогать Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время выступления в Сенате в среду, переходя на крик, объяснила депутату партии "Движение 5 звезд" важность дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мелони ответила депутату Элизе Скутелли, которая подняла возможность "остановиться" в поддержке Украины.

"А может, госпожа депутат, вы скажете это Путину? Я удивлена, что вы говорите это нам. Почему? Это же, наверное, является предательством нашей позиции. Потому что это означает, что мы одобряем вторжение в Украину. Потому что если мы остановимся - то мы даем согласие, давайте называть вещи своими именами, мы одобряем вторжение в Украину!" - подчеркнула итальянский премьер.

Она добавила, что для нее является лицемерным путать слова "вторжение" и "мир", и подчеркнула, что Рим не должен одобрять вторжение в Украину.

"Это не означает не работать над мирным планом или над решением конфликта. Но вы думаете, что кому-то нравится война? Думаете, кому-то нравится? Нет! Но ситуация немного сложнее, чем говорит пропаганда, когда речь идет об идеальном мире", - подчеркнула Мелони.

Премьер Италии далее коснулась темы мира в Украине, отметив, что для любых переговоров нужно требовать от России прекратить боевые действия и вывести войска с территории Украины.

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"Считаете ли вы, что нужно отдавать Москве территории, которые она оккупировала и на которых она провела "референдум" о самоопределении? Или нет? Вот то, что я хотела бы услышать, если мы всерьез говорим о мире. Иначе вы делаете пропаганду ценой суверенной нации, свободного народа и международного права, и это безответственно", - подытожила она.

Как известно, после прихода к власти осенью 2022 года Джорджия Мелони, которая является лидером "Братьев Италии", последовательно поддерживала Украину и предоставление ей военной помощи.

В феврале 2023 года Мелони совершила первый визит в Украину, в рамках которого объявила о предоставлении пакета военной помощи, который включает комплексы SAMP/T-MAMBA, а также системы Spada и Skyguard.

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