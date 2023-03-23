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Ще двох дітей вдалося повернути з окупованої території – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 березня 2023, 21:23
Ще двох дітей вдалося повернути з окупованої території – Лубінець
Фото з Telegram Лубінця

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 9-річну дівчинку та 16-річного хлопця.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: "Додому вдалося повернути двох українських дітей. Звернення про необхідність повернення дітей з тимчасово окупованої території України надійшло від жінки, яка раніше перебувала у російському полоні".

Деталі: Нині 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець перебувають на підконтрольній Україні території разом із родиною.

Повернення вдалося здійснити у результаті взаємодії Уповноважених з прав людини України та Росії.

Лубінець закликав родичів та опікунів, чиї діти перебувають на території РФ чи тимчасово окупованій території, звертатися в Офіс Уповноваженого на гарячу лінію.

 

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Теми: омбудсмендіти
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