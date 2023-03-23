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Еще двух детей удалось вернуть с оккупированной территории – Лубинец

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 марта 2023, 20:23
Еще двух детей удалось вернуть с оккупированной территории – Лубинец
Фото из Telegram Лубинца

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 9-летнюю девочку и 16-летнего парня.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Домой удалось вернуть двух украинских детей. Обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от женщины, которая ранее находилась в российском плену".

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Детали: Сейчас 9-летняя девочка и 16-летний парень находятся на подконтрольной Украине территории вместе с семьей.

Возвращение удалось осуществить в результате взаимодействия Уполномоченных по правам человека Украины и России.

Лубинец призвал родственников и опекунов, чьи дети находятся на территории РФ или временно оккупированной территории, обращаться в Офис Уполномоченного на горячую линию.

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Темы: омбудсмендети
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