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У Словаччини провели перші МіГ-29 для України під пісню "Гей, соколи"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 березня 2023, 20:36

Збройні сили Словаччини оприлюднили відео, на якому показали процес відправлення перших чотирьох радянських винищувачів МіГ-29 Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!" – йдеться у підписі до відео, яке супроводжується виконанням пісні "Гей, соколи" словацькою.

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Окремо словацькі військові "звернулись" до МіГ-29: "бажаємо вам багато врятованих життів: від сьогодні і надалі допомагайте українському народу, успіхів у кожній місії".

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

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Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29.

Таким чином, вже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

Теми: Словаччинавинищувачізброядопомога Україні
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