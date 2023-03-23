В Словакии провели первые МиГ-29 для Украины под песню "Эй, соколы"

Вооруженные силы Словакии обнародовали видео, на котором показали процесс отправки первых четырех советских истребителей МиГ-29 Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Четыре истребителя МиГ-29 успешно переданы украинским собратьям. Помощь не имеет границ. Мы сделали все, что могли, ради правильного дела!" - говорится в подписи к видео, которое сопровождается исполнением песни "Эй, соколы" на словацком.

Отдельно словацкие военные "обратились" к МиГ-29: "желаем вам много спасенных жизней: с сегодняшнего дня и в дальнейшем помогайте украинскому народу, успехов в каждой миссии".

Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29.

Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29.

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Таким образом, уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.