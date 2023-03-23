У Орбана роз'яснили, у чому "проблема" Швеції з її вступом до НАТО
Політичний директор у офісі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан пояснив, чому Угорщина відкладає ратифікацію членства Швеції у НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У четвер шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що говоритиме з угорським колегою Віктором Орбаном про те, чому Будапешт затримує ратифікацію протоколу про вступ Стокгольма до Північноатлантичного альянсу.
У відповідь на цю заяву шведського прем’єра Балаш Орбан опублікував твіт, у якому пояснив, у чому, за його словами, полягає "проблема Швеції".
Радник угорського прем’єра як аргументи навів декілька критичних цитат шведських урядовців на адресу Угорщини.
Перше висловлювання належить главі уряду Ульфу Крістерсону, яке він озвучив 3 березня 2021 року, коли ще не був прем’єр-міністром. Тоді Крістерсон закликав тиснути на угорський уряд і підтримувати дедалі сильнішу угорську опозицію.
Інша цитата належить міністру у справах ЄС Джессіці Россуолл, яка 30 червня 2021 року закликала задіяти новий механізм обумовленості Євросоюзу, щоб припинив виплати Угорщині з бюджтету ЄС через проблеми з верховенством права.
Балаш Орбан також навів висловлювання міністра зайнятості та інтеграції Йохана Персона. 10 травня 2022 року той сказав, що "ксенофобський і націоналістичний уряд Угорщини продовжує порушувати принцип верховенства права і відмовляється від підтримки України".
Як відомо, лише Туреччина окрім Угорщини ще не схвалила вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
Голосувати щодо заявки Фінляндії на вступ до НАТО в парламенті Угорщини будуть 27 березня.
Коли угорський парламент ухвалюватиме рішення щодо Швеції, невідомо.
Дотепер Угорщина публічно не оголошувала жодних вимог до Швеції для ратифікації її членства у Альянсі.
22 березня шведський парламент більшістю голосів схвалив законодавство, необхідне для вступу країни в НАТО.