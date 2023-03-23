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У Орбана роз'яснили, у чому "проблема" Швеції з її вступом до НАТО

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 21:51

Політичний директор у офісі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан пояснив, чому Угорщина відкладає ратифікацію членства Швеції у НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що говоритиме з угорським колегою Віктором Орбаном про те, чому Будапешт затримує ратифікацію протоколу про вступ Стокгольма до Північноатлантичного альянсу.

У відповідь на цю заяву шведського прем’єра Балаш Орбан опублікував твіт, у якому пояснив, у чому, за його словами, полягає "проблема Швеції".

Радник угорського прем’єра як аргументи навів декілька критичних цитат шведських урядовців на адресу Угорщини.

Перше висловлювання належить главі уряду Ульфу Крістерсону, яке він озвучив 3 березня 2021 року, коли ще не був прем’єр-міністром. Тоді Крістерсон закликав тиснути на угорський уряд і підтримувати дедалі сильнішу угорську опозицію.

Інша цитата належить міністру у справах ЄС Джессіці Россуолл, яка 30 червня 2021 року закликала задіяти новий механізм обумовленості Євросоюзу, щоб припинив виплати Угорщині з бюджтету ЄС через проблеми з верховенством права.

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Балаш Орбан також навів висловлювання міністра зайнятості та інтеграції Йохана Персона. 10 травня 2022 року той сказав, що "ксенофобський і націоналістичний уряд Угорщини продовжує порушувати принцип верховенства права і відмовляється від підтримки України". 

Як відомо, лише Туреччина окрім Угорщини ще не схвалила вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Голосувати щодо заявки Фінляндії на вступ до НАТО в парламенті Угорщини будуть 27 березня. 

Коли угорський парламент ухвалюватиме рішення щодо Швеції, невідомо. 

Дотепер Угорщина публічно не оголошувала жодних вимог до Швеції для ратифікації її членства у Альянсі.

22 березня шведський парламент більшістю голосів схвалив законодавство, необхідне для вступу країни в НАТО.

Теми: ОрбанНАТОШвеціяУгорщина
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