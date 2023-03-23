У Орбана разъяснили, в чем "проблема" Швеции с ее вступлением в НАТО

Политический директор в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан объяснил, почему Венгрия откладывает ратификацию членства Швеции в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что будет говорить с венгерским коллегой Виктором Орбаном о том, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.

В ответ на это заявление шведского премьера Балаш Орбан опубликовал твит, в котором объяснил, в чем, по его словам, заключается "проблема Швеции".

Советник венгерского премьера в качестве аргументов привел несколько критических цитат шведских чиновников в адрес Венгрии.

Первое высказывание принадлежит главе правительства Ульфу Кристерсону, которое он озвучил 3 марта 2021 года, когда еще не был премьер-министром. Тогда Кристерсон призвал давить на венгерское правительство и поддерживать все более сильную венгерскую оппозицию.

Другая цитата принадлежит министру по делам ЕС Джессике Россуолл, которая 30 июня 2021 года призвала задействовать новый механизм обусловленности Евросоюза, чтобы прекратить выплаты Венгрии из бюджета ЕС из-за проблем с верховенством права.

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Балаш Орбан также привел высказывания министра занятости и интеграции Йохана Персона. 10 мая 2022 года тот сказал, что "ксенофобское и националистическое правительство Венгрии продолжает нарушать принцип верховенства права и отказывается от поддержки Украины".

Как известно, только Турция кроме Венгрии еще не одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Голосовать по заявке Финляндии на вступление в НАТО в парламенте Венгрии будут 27 марта.

Когда венгерский парламент будет принимать решение по Швеции, неизвестно.

До сих пор Венгрия публично не объявляла никаких требований к Швеции для ратификации ее членства в Альянсе.

22 марта шведский парламент большинством голосов одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО.