Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Орбана разъяснили, в чем "проблема" Швеции с ее вступлением в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 21:51

Политический директор в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан объяснил, почему Венгрия откладывает ратификацию членства Швеции в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что будет говорить с венгерским коллегой Виктором Орбаном о том, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.

В ответ на это заявление шведского премьера Балаш Орбан опубликовал твит, в котором объяснил, в чем, по его словам, заключается "проблема Швеции".

Советник венгерского премьера в качестве аргументов привел несколько критических цитат шведских чиновников в адрес Венгрии.

Первое высказывание принадлежит главе правительства Ульфу Кристерсону, которое он озвучил 3 марта 2021 года, когда еще не был премьер-министром. Тогда Кристерсон призвал давить на венгерское правительство и поддерживать все более сильную венгерскую оппозицию.

Другая цитата принадлежит министру по делам ЕС Джессике Россуолл, которая 30 июня 2021 года призвала задействовать новый механизм обусловленности Евросоюза, чтобы прекратить выплаты Венгрии из бюджета ЕС из-за проблем с верховенством права.

ВИДЕО ДНЯ

Балаш Орбан также привел высказывания министра занятости и интеграции Йохана Персона. 10 мая 2022 года тот сказал, что "ксенофобское и националистическое правительство Венгрии продолжает нарушать принцип верховенства права и отказывается от поддержки Украины". 

Как известно, только Турция кроме Венгрии еще не одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Голосовать по заявке Финляндии на вступление в НАТО в парламенте Венгрии будут 27 марта. 

Когда венгерский парламент будет принимать решение по Швеции, неизвестно. 

До сих пор Венгрия публично не объявляла никаких требований к Швеции для ратификации ее членства в Альянсе.

22 марта шведский парламент большинством голосов одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО.

Темы: ОрбанНАТОШвецияВенгрия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе

ПЦУ создает свой монастырь в Почаеве, где сейчас лавра УПЦ МП

Разведка показала, что внутри иранского "Шахеда", которым РФ терроризирует Украину

Верховный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

фотоАвтобус "Варшава – Одесса" с 25 пассажирами перевернулся в Хмельницкой области

Бывший глава СБУ Баканов находится в Украине - Вениславский

Все новости...
Орбан
У Орбана заявили, что Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию
УЕФА не увидел расизма в флаге "Великой Венгрии", который Орбан одел на футбольный матч
Несколько тысяч студентов и учителей устроили протест в Будапеште
Последние новости
18:46
В эпицентре боевых действий остаются 4 города на востоке Украины – сводка
18:35
Цены на АЗС падают: почему топливо может подешеветь еще больше
18:35
МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе
18:30
Вступление Украины в ЕС и НАТО гарантирует безопасность Европы на десятилетие – Кулеба
18:28
ПЦУ считает "неприемлемым" законопроект об однополых партнерствах
18:23
Новые маршруты беспилотников США над Черным морем ограничивают разведку – СМИ
18:19
На фоне возвращения Джека Ма в Китай Alibaba разделит свою империю на шесть подразделений
17:49
фотоПод Москвой обнаружили сине-желтый беспилотник неподалеку от путей
17:28
Опера "Чернобыльдорф" и киевский рейв: Ливерпуль обнародовал программу украинского фестиваля на Евровидении
17:08
Из-за шторма усилилась минная опасность на побережье Черного моря
Все новости...