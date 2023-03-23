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У Орбана разъяснили, в чем "проблема" Швеции с ее вступлением в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 20:51

Политический директор в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан объяснил, почему Венгрия откладывает ратификацию членства Швеции в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что будет говорить с венгерским коллегой Виктором Орбаном о том, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.

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В ответ на это заявление шведского премьера Балаш Орбан опубликовал твит, в котором объяснил, в чем, по его словам, заключается "проблема Швеции".

Советник венгерского премьера в качестве аргументов привел несколько критических цитат шведских чиновников в адрес Венгрии.

Первое высказывание принадлежит главе правительства Ульфу Кристерсону, которое он озвучил 3 марта 2021 года, когда еще не был премьер-министром. Тогда Кристерсон призвал давить на венгерское правительство и поддерживать все более сильную венгерскую оппозицию.

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Другая цитата принадлежит министру по делам ЕС Джессике Россуолл, которая 30 июня 2021 года призвала задействовать новый механизм обусловленности Евросоюза, чтобы прекратить выплаты Венгрии из бюджета ЕС из-за проблем с верховенством права.

Балаш Орбан также привел высказывания министра занятости и интеграции Йохана Персона. 10 мая 2022 года тот сказал, что "ксенофобское и националистическое правительство Венгрии продолжает нарушать принцип верховенства права и отказывается от поддержки Украины". 

Как известно, только Турция кроме Венгрии еще не одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Голосовать по заявке Финляндии на вступление в НАТО в парламенте Венгрии будут 27 марта. 

Когда венгерский парламент будет принимать решение по Швеции, неизвестно. 

До сих пор Венгрия публично не объявляла никаких требований к Швеции для ратификации ее членства в Альянсе.

22 марта шведский парламент большинством голосов одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО.

Темы: ОрбанНАТОШвецияВенгрия
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