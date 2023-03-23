У Латвії перевіряють, чи не допомагала цукеркова фабрика армії Росії

Служба державної безпеки Латвії перевіряє інформацію про те, що латвійське підприємство Pobeda Confectionery, що виробляє шоколад та інші солодощі, могло бути причетним до надання підтримки збройним силам Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Раніше в четвер з’явилась непідтверджена інформація про те, що виконавча директорка Pobeda Confectionery Ольга Муравйова отримала нагороду від товариства "Бойове братерство" російського міста Єгор'євськ.

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Нагороду нібито вручили на знак подяки за те, що від початку війни латвійська компанія пожертвувала понад 15 тонн своєї продукції російській армії.

На інцидент звернув увагу депутат Сейму Латвії Артурс Бутанс, який пообіцяв звернутись до Служби держбезпеки.

У міністерстві закордонних справ Литви заявили Delfi, що у співпраці з компетентними органами з’ясовують достовірність згаданої інформації. Там підкреслюють, що на харчову промисловість санкції ЄС не поширюються, але в Латвії не вітаються такі "інвестиції", які підтримують війну Росії в Україні.

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Якщо інформація про сприяння Pobeda Confectionery російській армії підтвердиться, зовнішньополітичне відомство Латвії обіцяє ухвалити необхідні рішення, та не уточнює, які саме.

Представники кондитерської компанії поки не коментували ситуацію.

Згідно з відкритими даними, 90,2% капіталу Pobeda Confectionery належить кіпрській компанії Adellaar Holdings Limited, а власниками решти капіталу є Віталій і Ольга Муравйови – колишні громадяни Росії, а нині Кіпру.