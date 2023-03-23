В Латвии проверяют, не помогала ли конфетная фабрика армии России

Служба государственной безопасности Латвии проверяет информацию о том, что латвийское предприятие Pobeda Confectionery, производящее шоколад и другие сладости, могло быть причастно к оказанию поддержки вооруженным силам России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ранее в четверг появилась неподтвержденная информация о том, что исполнительный директор Pobeda Confectionery Ольга Муравьева получила награду от общества "Боевое братство" российского города Егорьевск.

Реклама:

Награду якобы вручили в знак благодарности за то, что с начала войны латвийская компания пожертвовала более 15 тонн своей продукции российской армии.

На инцидент обратил внимание депутат Сейма Латвии Артурс Бутанс, который пообещал обратиться в Службу госбезопасности.

В министерстве иностранных дел Литвы заявили Delfi, что в сотрудничестве с компетентными органами выясняют достоверность упомянутой информации. Там подчеркивают, что на пищевую промышленность санкции ЕС не распространяются, но в Латвии не приветствуются такие "инвестиции", которые поддерживают войну России в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Если информация о содействии Pobeda Confectionery российской армии подтвердится, внешнеполитическое ведомство Латвии обещает принять необходимые решения, но не уточняет, какие именно.

Представители кондитерской компании пока не комментировали ситуацию.

Согласно открытым данным, 90,2% капитала Pobeda Confectionery принадлежит кипрской компании Adellaar Holdings Limited, а владельцами остального капитала являются Виталий и Ольга Муравьевы - бывшие граждане России, а ныне Кипра.