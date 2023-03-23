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США не запросили Туреччину й Угорщину на свій "Саміт за демократію" – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 22:05

Серед запрошених учасників другого "Саміту за демократію", який Сполучені Штати проведуть наступного тижня, не буде Туреччини й Угорщини.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо виданню Foreign Policy від трьох американських посадовців.

Як стверджують співрозмовники FP, рішення відображає все більше занепокоєння відступом Туреччини й Угорщини від демократії, хоча США й покладаються на ці країни в протидії Росії та розширенню Північноатлантичного Альянсу.

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Водночас представники адміністрації Джо Байдена неформально наполягають, що незапрошення Туреччини й Угорщини на "Саміт за демократію" не означає оцінки Вашингтоном внутрішньополітичної ситуації в цих країнах.

"Що стосується і Туреччини, і Угорщини, ми віддані подальшому зміцненню наших відносин з обома країнами. Вони обидві є важливими союзниками НАТО, і ми працюємо разом над багатьма питаннями, що становлять взаємний інтерес", – наголосило одне з джерел.

Як відомо, Сполучені Штати 29 і 30 березня 2023 року організовують другий "Саміт за демократію", покликаний обговорити виклики, перед якими постала демократія у світі, та шляхи протистояння автократичним режимам.

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До другого "Саміту за демократію" долучаться нові учасники – представники Коста-Рики, Нідерландів, Південної Кореї та Замбії. Захід відбуватиметься за участю президента США Джо Байдена і двох десятків високопосадовців його адміністрації.

Нагадаємо, перший "Саміт за демократію" відбувся у віртуальному форматі 9-10 грудня 2021 року.

Більше читайте тут: Підтримка та санкції: як Джо Байден планує просувати демократію у світі.

Теми: СШАТуреччинаУгорщина
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