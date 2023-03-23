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США не пригласили Турцию и Венгрию на свой "Саммит за демократию" - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 22:05

Среди приглашенных участников второго "Саммита за демократию", который Соединенные Штаты проведут на следующей неделе, не будет Турции и Венгрии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно изданию Foreign Policy от трех американских чиновников.

Как утверждают собеседники FP, решение отражает все большее беспокойство отступлением Турции и Венгрии от демократии, хотя США и полагаются на эти страны в противодействии России и расширению Североатлантического Альянса.

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В то же время представители администрации Джо Байдена неформально настаивают, что неприглашение Турции и Венгрии на "Саммит за демократию" не означает оценки Вашингтоном внутриполитической ситуации в этих странах.

"Что касается и Турции, и Венгрии, мы привержены дальнейшему укреплению наших отношений с обеими странами. Они обе являются важными союзниками НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес", - подчеркнул один из источников.

Как известно, Соединенные Штаты 29 и 30 марта 2023 года организуют второй "Саммит за демократию", призванный обсудить вызовы, с которыми столкнулась демократия в мире, и пути противостояния автократическим режимам.

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Ко второму "Саммиту за демократию" присоединятся новые участники - представители Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. Мероприятие будет проходить при участии президента США Джо Байдена и двух десятков высокопоставленных чиновников его администрации.

Напомним, первый "Саммит за демократию" состоялся в виртуальном формате 9-10 декабря 2021 года.

Больше читайте здесь: Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире.

Темы: СШАТурцияВенгрия
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