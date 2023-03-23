Дуда заявив Угорщині про потребу швидкого вступу Фінляндії і Швеції в НАТО

Швидкий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО став однією із тем телефонної розмови президентів Польщі й Угорщини 23 березня.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі, пише "Європейська правда".

У канцелярії відзначили, що розмова між Анджеєм Дудою і Каталін Новак відбулася з нагоди Дня польсько-угорської дружби на прохання угорської сторони.

Основними темами переговорів були двосторонні відносини, безпекова ситуація в регіоні та вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Президент зазначив, що швидке приєднання Швеції та Фінляндії до структур Альянсу є запорукою підвищення безпеки нашого регіону", - йдеться в повідомленні канцелярії польського президента.

Як відомо, лише Туреччина окрім Угорщини ще не схвалила вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Голосувати щодо заявки Фінляндії на вступ до НАТО в парламенті Угорщини будуть 27 березня.

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Коли угорський парламент ухвалюватиме рішення щодо Швеції, не відомо.

У четвер шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що говоритиме з угорським візаві Віктором Орбаном про те, чому Будапешт затримує ратифікацію протоколу про вступ Стокгольма до Північноатлантичного альянсу.