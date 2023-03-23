Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дуда заявил Венгрии о необходимости быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 22:25

Быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало одной из тем телефонного разговора президентов Польши и Венгрии 23 марта.

Об этом сообщила канцелярия президента Польши, пишет "Европейская правда".

В канцелярии отметили, что разговор между Анджеем Дудой и Каталин Новак состоялся по случаю Дня польско-венгерской дружбы по просьбе венгерской стороны. 

Реклама:

Основными темами переговоров были двусторонние отношения, ситуация с безопасностью в регионе и вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

"Президент отметил, что быстрое присоединение Швеции и Финляндии к структурам Альянса является залогом повышения безопасности нашего региона", - говорится в сообщении канцелярии польского президента.

Как известно, только Турция кроме Венгрии еще не одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Голосовать по заявке Финляндии на вступление в НАТО в парламенте Венгрии будут 27 марта. 

Когда венгерский парламент будет принимать решение по Швеции, не известно. 

В четверг шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что будет говорить с венгерским визави Виктором Орбаном о том, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.

Темы: ВенгрияДудаНАТОПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Венгрия
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Зеленский встретился с президентом Венгрии: поговорили о Закарпатье
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: