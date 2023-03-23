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Дуда заявил Венгрии о необходимости быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 23 марта 2023, 23:25

Быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало одной из тем телефонного разговора президентов Польши и Венгрии 23 марта.

Об этом сообщила канцелярия президента Польши, пишет "Европейская правда".

В канцелярии отметили, что разговор между Анджеем Дудой и Каталин Новак состоялся по случаю Дня польско-венгерской дружбы по просьбе венгерской стороны. 

Основными темами переговоров были двусторонние отношения, ситуация с безопасностью в регионе и вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

"Президент отметил, что быстрое присоединение Швеции и Финляндии к структурам Альянса является залогом повышения безопасности нашего региона", - говорится в сообщении канцелярии польского президента.

Как известно, только Турция кроме Венгрии еще не одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Голосовать по заявке Финляндии на вступление в НАТО в парламенте Венгрии будут 27 марта. 

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Когда венгерский парламент будет принимать решение по Швеции, не известно. 

В четверг шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что будет говорить с венгерским визави Виктором Орбаном о том, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс.

Темы: ВенгрияДудаНАТОПольша
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