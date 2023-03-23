По Сумщині гатили з гранатометів: за добу – майже пів сотні пострілів
Четвер, 23 березня 2023, 22:50
Російські військові 23 березня обстріляли громади Сумської області, у тому числі з гранатометів.
Джерело: пресслужба Сумської ОВА
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Новослобідської, Білопільської, Великописарівської та Глухівської громад. Зафіксовано 68 влучань з різних видів зброї".
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Деталі: Новослобідську громаду окупанти атакували з мінометів – два влучання. Білопільську громаду обстріляли з гранатометів: АГС – 29 пострілів та СПГ – 16 пострілів.
Великописарівську громаду росіяни обстріляли з мінометів – 6 мін та з РСЗВ – 10 влучань. По Глухівській громаді загарбники здійснили обстріл зі ствольної артилерії – 5 влучань.
Обійшлося без втрат та руйнувань серед мирного населення області.
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