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По Сумщині гатили з гранатометів: за добу – майже пів сотні пострілів

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 березня 2023, 23:50
По Сумщині гатили з гранатометів: за добу – майже пів сотні пострілів
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Російські військові 23 березня обстріляли громади Сумської області, у тому числі з гранатометів.

Джерело: пресслужба Сумської ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Новослобідської, Білопільської, Великописарівської та Глухівської громад. Зафіксовано 68 влучань з різних видів зброї".

Деталі: Новослобідську громаду окупанти атакували з мінометів – два влучання. Білопільську громаду обстріляли з гранатометів: АГС – 29 пострілів та СПГ – 16 пострілів.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з мінометів – 6 мін та з РСЗВ – 10 влучань. По Глухівській громаді загарбники здійснили обстріл зі ствольної артилерії – 5 влучань.

Обійшлося без втрат та руйнувань серед мирного населення області.

Теми: Сумська областьобстріл
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