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По Сумской области били из гранатометов: за сутки – почти полсотни выстрелов

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 марта 2023, 23:50
По Сумской области били из гранатометов: за сутки – почти полсотни выстрелов
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Российские военные 23 марта обстреляли громады Сумской области, в том числе из гранатометов.

Источник: пресс-служба Сумской ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили обстрелы территории Новослободской, Белопольской, Великописаревской и Глуховской общин. Зафиксировано 68 попаданий из различных видов оружия".

Детали: Новослободскую громаду оккупанты атаковали из минометов - два попадания. Белопольскую громаду обстреляли из гранатометов: АГС - 29 выстрелов и СПГ - 16 выстрелов.

Великописаревскую общину россияне обстреляли из минометов - 6 мин и из РСЗО - 10 попаданий. По Глуховской общине захватчики совершили обстрел из ствольной артиллерии –  5 попаданий.

Обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения области.

Темы: Сумская областьобстрел
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