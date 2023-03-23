По Сумской области били из гранатометов: за сутки – почти полсотни выстрелов

Российские военные 23 марта обстреляли громады Сумской области, в том числе из гранатометов.

Источник: пресс-служба Сумской ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили обстрелы территории Новослободской, Белопольской, Великописаревской и Глуховской общин. Зафиксировано 68 попаданий из различных видов оружия".

Реклама:

Детали: Новослободскую громаду оккупанты атаковали из минометов - два попадания. Белопольскую громаду обстреляли из гранатометов: АГС - 29 выстрелов и СПГ - 16 выстрелов.

Великописаревскую общину россияне обстреляли из минометов - 6 мин и из РСЗО - 10 попаданий. По Глуховской общине захватчики совершили обстрел из ствольной артиллерии – 5 попаданий.

Обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения области.