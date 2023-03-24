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Данія запросила оператора "Північного потоку" взяти участь у підйомі невідомого об'єкта біля труби

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 07:25
Данія запросила оператора Північного потоку взяти участь у підйомі невідомого об'єкта біля труби
фото з twitter ЄП

Данія запросила підконтрольного Росії оператора газопроводу "Північний потік-2" допомогти підняти неідентифікований об'єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу на дні Балтійського моря.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Данське енергетичне агентство запросило власника трубопроводу, компанію Nord Stream 2 AG, взяти участь в операції і тепер очікує на відповідь від оператора.

 
Об'єкт має циліндричну форму, близько 40 см заввишки і 10 см в діаметрі. Не виключено, що об'єкт є морським димовим буєм.

"З метою подальшого з'ясування природи об'єкта влада Данії вирішила врятувати об'єкт за допомогою Міністерства оборони Данії", - йдеться в заяві енергетичного агентства країни.

Оператор трубопроводу контролюється російською державною газовою компанією "Газпром".

Влада оцінила, що "об'єкт не становить безпосередньої загрози безпеці", повідомляє данське агентство.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що судно, орендоване "Газпромом", виявило об'єкт, схожий на антену, приблизно за 30 км від місць вибухів. Було незрозуміло, чи мав він на увазі той самий об'єкт, який намагатиметься врятувати данська влада.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. 

Також стверджується, що немає доказів причетності до нападу ані офіційної влади України або громадян США чи Британії, про що не раз говорила російська сторона, ані уряду власне Росії.

Теми: ДаніяПівнічний потік-2
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