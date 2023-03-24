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Дания пригласила оператора "Северного потока" принять участие в подъеме неизвестного объекта возле трубы

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 06:25
Дания пригласила оператора Северного потока принять участие в подъеме неизвестного объекта возле трубы
фото из twitter ЕП

Дания пригласила подконтрольного России оператора газопровода "Северный поток-2" помочь поднять неидентифицированный объект, найденный вблизи единственного неповрежденного газопровода на дне Балтийского моря.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции и теперь ожидает ответа от оператора.

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Объект имеет цилиндрическую форму, около 40 см высотой и 10 см в диаметре. Не исключено, что объект является морским дымовым буем.

"С целью дальнейшего выяснения природы объекта власти Дании решили спасти объект с помощью Министерства обороны Дании", - говорится в заявлении энергетического агентства страны.

Оператор трубопровода контролируется российской государственной газовой компанией "Газпром".

Власти оценили, что "объект не представляет непосредственной угрозы безопасности", сообщает датское агентство.

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что судно, арендованное "Газпромом", обнаружило объект, похожий на антенну, примерно в 30 км от мест взрывов. Было непонятно, имел ли он ввиду тот самый объект, который будут пытаться спасти датские власти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Ранее издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

Также утверждается, что нет доказательств причастности к нападению ни официальных властей Украины или граждан США либо Великобритании, о чем не раз говорила российская сторона, ни правительства собственно России.

Темы: ДанияСеверный поток-2
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