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Дания пригласила оператора "Северного потока" принять участие в подъеме неизвестного объекта возле трубы

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 07:25
Дания пригласила оператора Северного потока принять участие в подъеме неизвестного объекта возле трубы
фото из twitter ЕП

Дания пригласила подконтрольного России оператора газопровода "Северный поток-2" помочь поднять неидентифицированный объект, найденный вблизи единственного неповрежденного газопровода на дне Балтийского моря.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции и теперь ожидает ответа от оператора.

 
Объект имеет цилиндрическую форму, около 40 см высотой и 10 см в диаметре. Не исключено, что объект является морским дымовым буем.

"С целью дальнейшего выяснения природы объекта власти Дании решили спасти объект с помощью Министерства обороны Дании", - говорится в заявлении энергетического агентства страны.

Оператор трубопровода контролируется российской государственной газовой компанией "Газпром".

Власти оценили, что "объект не представляет непосредственной угрозы безопасности", сообщает датское агентство.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что судно, арендованное "Газпромом", обнаружило объект, похожий на антенну, примерно в 30 км от мест взрывов. Было непонятно, имел ли он ввиду тот самый объект, который будут пытаться спасти датские власти.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Ранее издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

Также утверждается, что нет доказательств причастности к нападению ни официальных властей Украины или граждан США либо Великобритании, о чем не раз говорила российская сторона, ни правительства собственно России.

Темы: ДанияСеверный поток-2
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