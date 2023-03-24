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Британська розвідка: Війна серйозно порушила систему підготовки військових РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 08:32
Британська розвідка: Війна серйозно порушила систему підготовки військових РФ
Російські військові в Білорусі. Фото belta.by

Підготовка Росією особового складу війська на базі слабшої білоруської армії свідчить про те, що війна в Україні серйозно порушила систему підготовки російських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 24 березня.

Британська розвідка звернула увагу на те, що станом на середину березня 2023 року Росія, ймовірно, передислокувала щонайменше 1000 військовослужбовців, які проходили навчання на полігоні Обуз-Лесновський на південному заході Білорусі.

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Хоча нової ротації військ не було помічено, Росія, найімовірніше, залишила наметовий табір на місці, що свідчить про те, що вона розглядає можливість продовження навчальної програми.

"Той факт, що Росія вдалася до підготовки свого особового складу на базі набагато менш досвідченої білоруської армії, підкреслює, що "спеціальна військова операція" Росії серйозно порушила систему підготовки російських військових – інструктори здебільшого розгорнуті в Україні", – йдеться в огляді

Також, на думку розвідки Британії, Росія розглядає постійну непряму підтримку війни з боку Білорусі як важливий політичний меседж.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, журналістське розслідування низки видань з'ясувало, що російська влада склала детальний план того, як Кремль планує встановити повний контроль над сусідньою Білоруссю протягом наступного десятиліття під приводом злиття двох країн.

Теми: РосіяБілорусьвійна
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