Британская разведка: Война серьезно нарушила систему подготовки военных РФ

Подготовка Россией личного состава войск на базе слабой белорусской армии свидетельствует о том, что война в Украине серьезно нарушила систему подготовки российских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 24 марта.

Британская разведка обратила внимание на то, что по состоянию на середину марта 2023 года Россия, вероятно, передислоцировала не менее 1000 военнослужащих, которые проходили обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

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Хотя новой ротации войск не было замечено, Россия, скорее всего, оставила палаточный лагерь на месте, что свидетельствует о том, что она рассматривает возможность продолжения учебной программы.

"Тот факт, что Россия прибегла к подготовке своего личного состава на базе гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, что "специальная военная операция" России серьезно нарушила систему подготовки российских военных – инструкторы в основном развернуты в Украине", – говорится в обзоре

Также, по мнению разведки Британии, Россия рассматривает постоянную косвенную поддержку войны со стороны Беларуси как важный политический месседж.

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Напомним, журналистское расследование ряда изданий выяснило, что российские власти составили детальный план того, как Кремль планирует установить полный контроль над соседней Беларусью в течение следующего десятилетия под предлогом слияния двух стран.