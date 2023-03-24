Польща хоче збільшити фонд, з якого ЄС фінансує зброю для України, кілька країн проти – ЗМІ

Польща продовжить наполягати на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну, попри спротив кількох країн ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Щоб збільшити бюджет Європейського фонду миру, Польщі доведеться переконати кілька країн: Францію, Німеччину, Італію та Грецію, які не підтримують цю ідею. Найбільші країни, зокрема, стверджують, що саме вони роблять найбільший внесок до бюджету фонду, понад 60 відсотків, і це, як вони підкреслюють, є для них тягарем.

Тому Франція, Німеччина та Італія хотіли б спочатку встановити принцип витрачання цих грошей, етапи виплат, а також те, яка частина буде виділена Україні, а яка - на спільні місії, наприклад, в Африці.

Найближчим часом це питання обговорюватимуть посли ЄС, потім - глави МЗС, і нарешті воно буде винесене на саміт лідерів ЄС, ймовірно, лише в червні.

Вчора прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що ще 200 мільйонів євро надійдуть до Польщі в рамках Європейського фонду миру, які будуть спрямовані на оборонну політику. "Я також проводив кампанію за це, і мій голос був дуже гучним, що цей фонд повинен бути більшим, щоб це не було 3,5 мільярда євро, а щоб значно більше", - зазначив Моравецький.

Європейський фонд миру - це інструмент, який допомагає ЄС запобігати конфліктам, будувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку.

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Як повідомлялося, міністри оборони країн-членів Європейського Союзу 20 березня винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 мільярда євро.

Нагадаємо, минулого тижня Рада ЄС остаточного затвердила збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру, з якого виділяються кошти для купівлі зброї Україні, до 7,979 млрд євро до 2027 року, що забезпечить можливість покриття додаткових фінансових потреб.

На початок лютого 2023 року у ЄС оцінювали загальну військову допомогу країн-членів для України у 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.