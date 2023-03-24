Польша хочет увеличить фонд, из которого ЕС финансирует оружие для Украины, несколько стран против - СМИ

Польша продолжит настаивать на увеличении Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия в Украину, несмотря на сопротивление нескольких стран ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Чтобы увеличить бюджет Европейского фонда мира, Польше придется убедить несколько стран: Францию, Германию, Италию и Грецию, которые не поддерживают эту идею. Крупнейшие страны, в частности, утверждают, что именно они делают наибольший вклад в бюджет фонда, более 60 процентов, и это, как они подчеркивают, обременительно для них.

Поэтому Франция, Германия и Италия хотели бы сначала установить принцип расходования этих денег, этапы выплат, а также то, какая часть будет выделена Украине, а какая - на совместные миссии, например, в Африке.

В ближайшее время этот вопрос будут обсуждать послы ЕС, затем - главы МИД, и наконец он будет вынесен на саммит лидеров ЕС, вероятно, лишь в июне.

Вчера премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что еще 200 миллионов евро поступят в Польшу в рамках Европейского фонда мира, которые будут направлены на оборонную политику. "Я также проводил кампанию за это, и мой голос был очень громким, что этот фонд должен быть больше, чтобы это не было 3,5 миллиарда евро, а чтобы значительно больше", - отметил Моравецкий.

Европейский фонд мира - это инструмент, который помогает ЕС предотвращать конфликты, строить мир и укреплять международную безопасность.

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Как сообщалось, министры обороны стран-членов Европейского Союза 20 марта вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира, который используется для компенсаций за переданную Украине военную технику и боеприпасы, на 3,5 миллиарда евро.

Напомним, на прошлой неделе Совет ЕС окончательного утвердил увеличение финансового потолка Европейского фонда мира, из которого выделяются средства для покупки оружия Украине, до 7,979 млрд евро до 2027 года, что обеспечит возможность покрытия дополнительных финансовых потребностей.

На начало февраля 2023 года в ЕС оценивали общую военную помощь стран-членов для Украины в 12 млрд евро - как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.