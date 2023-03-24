Суд арестовал "скрытые" активы жены Медведчука на более 440 млн грн

Суд арестовал активы на более 440 млн грн жены кума российского диктатора Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.

Источник: СБУ

Детали: В частности, решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании.

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Сообщается, что это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и металлоизделий.

Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.

Напомним:

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