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Суд арестовал "скрытые" активы жены Медведчука на более 440 млн грн

Алена МазуренкоПятница, 24 марта 2023, 09:25
Суд арестовал скрытые активы жены Медведчука на более 440 млн грн

Суд арестовал активы на более 440 млн грн жены кума российского диктатора Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.

Источник: СБУ

Детали: В частности, решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании.

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Сообщается, что это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и металлоизделий.

Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце февраля 2023 года было арестовано имущество жены Медведчука на более чем 5,6 млрд грн.
  • Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или госграницы). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Темы: МарченкоМедведчукгосизмена
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