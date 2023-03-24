Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал "скрытые" активы жены Медведчука на более 440 млн грн

Алена МазуренкоПятница, 24 марта 2023, 10:25
Суд арестовал скрытые активы жены Медведчука на более 440 млн грн

Суд арестовал активы на более 440 млн грн жены кума российского диктатора Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.

Источник: СБУ

Детали: В частности, решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании.

Сообщается, что это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и металлоизделий.

Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.

Напомним:

  • В конце февраля 2023 года было арестовано имущество жены Медведчука на более чем 5,6 млрд грн.
  • Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или госграницы). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МарченкоМедведчукгосизмена
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские танкисты завершили обучение в Британии

Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась

видео, дополненоИз Авдеевки эвакуируют коммунальщиков, отключат мобильную связь

обновлено от 16:36В Тульской области РФ упал беспилотник, есть пострадавшие

Отбор к Евро-2024: Украина проигрывала в первом матче во главе с Ротанем

НБУ больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег - Пышный

Все новости...
Марченко
В G7 ожидают более активного участия МВФ в финансовой помощи Украине – Марченко
Первый транш макрофина от ЕС в размере €3 миллиардов Украина может получить уже в январе – Марченко
Ким и генерал Марченко анонсировали "определенные результаты"
Последние новости
04:45
Украинские танкисты завершили обучение в Британии
03:49
Экс-беркутовец Астахов издевался над вывезенными в Крым украинскими детьми – СМИ
02:34
"Он – сатана". В России набирает огласку запись разговора, вероятно, продюсера Пригожина и миллиардера Ахмедова с критикой Путина
01:15
Набор в "Гвардию наступления" завершается, поступило более 16 тыс. заявок
00:34
видеоПрезидент встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ
00:14
Зеленский анонсирует шаги для защиты от внешних и внутренних угроз
00:11
Сумщина: россияне били по 2 громадам
00:05
Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась
23:52
Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны после критики судебной реформы
23:21
В Беларуси стало меньше российских военных – ГПСУ
Все новости...