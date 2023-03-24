Поліція викрила "благодійників", які викрали більше 10 мільйонів пожертв для дітей

Кіберполіція викрила шахраїв, які видавали себе за благодійниківі і "збирали" кошти нібито для постраждалих від війни дітей, зловмисникам вдалося привласнити понад 10 мільйонів гривень пожертв.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Троє організаторів угруповання зареєстрували фіктивні організації, які видавали за благодійні фонди.

Залучивши ще трьох виконавців, вони утворили call-центр, звідки телефонували підприємцям та представникам різних організацій і просили, щоб вони долучилися до грошових зборів.

Зловмисники запевняли, що збирають на потреби постраждалих від війни дітей. Для маскування протиправної діяльності угруповання дійсно переказувало близько 5% отриманих грошей на благодійність. Однак, решту розподіляли між собою".

Деталі: Повідомляється, що у такий спосіб вони привласнили понад 10 мільйонів гривень.

В оселях фігурантів та за місцем розташування call-центру правоохоронці провели обшуки.

ВІДЕО ДНЯ

Вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, документацію та печатки.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) ККУ.

Чотирьом фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.