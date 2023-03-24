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Полиция разоблачила "благотворителей", которые похитили более 10 миллионов пожертвований для детей

Алена МазуренкоПятница, 24 марта 2023, 11:34
Полиция разоблачила благотворителей, которые похитили более 10 миллионов пожертвований для детей

Киберполиция разоблачила мошенников, которые выдавали себя за благотворителей и "собирали" средства якобы для пострадавших от войны детей, злоумышленникам удалось присвоить более 10 миллионов гривен пожертвований.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Трое организаторов группировки зарегистрировали фиктивные организации, которые выдавали за благотворительные фонды.

Привлекая еще трех исполнителей, они образовали call-центр, откуда звонили предпринимателям и представителям различных организаций и просили, чтобы они присоединились к денежным сборам.

Злоумышленники уверяли, что собирают на нужды пострадавших от войны детей. Для маскировки противоправной деятельности группировка действительно переводила около 5% полученных денег на благотворительность. Однако, остальные распределяли между собой".

Детали: Сообщается, что таким образом они присвоили более 10 миллионов гривен.

В домах фигурантов и по месту расположения call-центра правоохранители провели обыски.

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Изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, документацию и печати.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) УКУ.

Четырем фигурантам объявлено о подозрении, им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: полициядети
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