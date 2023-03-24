Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция разоблачила "благотворителей", которые похитили более 10 миллионов пожертвований для детей

Алена МазуренкоПятница, 24 марта 2023, 10:34
Полиция разоблачила благотворителей, которые похитили более 10 миллионов пожертвований для детей

Киберполиция разоблачила мошенников, которые выдавали себя за благотворителей и "собирали" средства якобы для пострадавших от войны детей, злоумышленникам удалось присвоить более 10 миллионов гривен пожертвований.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Трое организаторов группировки зарегистрировали фиктивные организации, которые выдавали за благотворительные фонды.

Реклама:

Привлекая еще трех исполнителей, они образовали call-центр, откуда звонили предпринимателям и представителям различных организаций и просили, чтобы они присоединились к денежным сборам.

Злоумышленники уверяли, что собирают на нужды пострадавших от войны детей. Для маскировки противоправной деятельности группировка действительно переводила около 5% полученных денег на благотворительность. Однако, остальные распределяли между собой".

Детали: Сообщается, что таким образом они присвоили более 10 миллионов гривен.

ВИДЕО ДНЯ

В домах фигурантов и по месту расположения call-центра правоохранители провели обыски.

Изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, документацию и печати.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) УКУ.

Четырем фигурантам объявлено о подозрении, им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: полициядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
полиция
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Зеленский сделал "Маршала" генералом полиции
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: