Данія, Фінляндія, Швеція і Норвегія домовилися про спільне використання 250 винищувачів

Очільники військово-повітряних сил Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії підписали угоду про використання 250 винищувачів як єдиних об'єднаних сил.

Про це повідомляє Aftenposten, пише "Європейська правда".

ВПС чотирьох північних країн підписали угоду, мета якої полягає в тому, щоб мати можливість діяти як єдині об'єднані військово-повітряні сили.

Реклама:

Це передбачає спільну підготовку, спільну технічну підтримку, логістику та планування.

У підсумку об'єднані сили чотирьох країн матимуть близько 250 сучасних бойових літаків. Це приблизно на одному рівні з великими європейськими державами, такими як Франція і Велика Британія.

Нагадаємо, фінські ЗМІ повідомляли, що Україна подала до Фінляндії запит на тристоронні переговори щодо винищувачів Hornet між Києвом, Гельсінкі та Вашингтоном, оскільки це літаки американського виробництва.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін нещодавно приїжджала з візитом до Києва і зазначила, що її країна могла би разом з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.