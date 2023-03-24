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Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия договорились о совместном использовании 250 истребителей

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 10:44

Руководители военно-воздушных сил Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии подписали соглашение об использовании 250 истребителей как единых объединенных сил.

Об этом сообщает Aftenposten, пишет "Европейская правда".

ВВС четырех северных стран подписали соглашение, цель которого заключается в том, чтобы иметь возможность действовать как единые объединенные военно-воздушные силы.

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Это предполагает совместную подготовку, совместную техническую поддержку, логистику и планирование.

В итоге объединенные силы четырех стран будут иметь около 250 современных боевых самолетов. Это примерно на одном уровне с крупными европейскими государствами, такими как Франция и Великобритания.

Темы: истребителиЕвропа
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