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Естонія висилає дипломата посольства РФ: займався підривом безпеки і поширював пропаганду

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 11:56
Естонія висилає дипломата посольства РФ: займався підривом безпеки і поширював пропаганду
Фото unsplash.com

Міністерство закордонних справ Естонії у п'ятницю оголосило про те, що висилає з країни співробітника посольства Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві на сайті відомства, пише "Європейська правда".

За інформацією МЗС, дипломат брав активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії.

"24 березня Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного у справах посольства Росії і вручило дипломатичну ноту про оголошення члена дипломатичного персоналу посольства персоною нон ґрата", – йдеться в заяві.

У міністерстві зазначили, що діяльність цієї особи порушила Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, і працівник посольства має покинути Естонію до 29 березня.

"Цей дипломат займався прямим і активним підривом безпеки і конституційного порядку Естонії, поширював пропаганду, що виправдовує військові дії Росії, і вносив розкол в естонське суспільство", – заявили в МЗС.

Відповідно до ухваленого в січні рішення МЗС Естонії, у посольстві РФ у Таллінні з 1 лютого можуть працювати тільки вісім дипломатів і 15 членів адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу. До цього в російському посольстві працювали 21 дипломат і 23 співробітники без дипломатичного статусу.

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У МЗС Естонії раніше зазначили, що таким чином забезпечується паритет із кількістю працівників естонського посольства в Москві.

Наразі Естонія не має свого посла в Москві, а Росія не має посла в Таллінні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає неправильними розмови про послаблення санкцій, як того вимагає Росія для експорту своїх добрив і зерна.

Вона також закликала до прогресу у створенні трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Теми: ЕстоніяРосіядипломатичні відносини
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