Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонія висилає дипломата посольства РФ: займався підривом безпеки і поширював пропаганду

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 10:56
Естонія висилає дипломата посольства РФ: займався підривом безпеки і поширював пропаганду
Фото unsplash.com

Міністерство закордонних справ Естонії у п'ятницю оголосило про те, що висилає з країни співробітника посольства Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві на сайті відомства, пише "Європейська правда".

За інформацією МЗС, дипломат брав активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії.

Реклама:

"24 березня Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного у справах посольства Росії і вручило дипломатичну ноту про оголошення члена дипломатичного персоналу посольства персоною нон ґрата", – йдеться в заяві.

У міністерстві зазначили, що діяльність цієї особи порушила Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, і працівник посольства має покинути Естонію до 29 березня.

"Цей дипломат займався прямим і активним підривом безпеки і конституційного порядку Естонії, поширював пропаганду, що виправдовує військові дії Росії, і вносив розкол в естонське суспільство", – заявили в МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідно до ухваленого в січні рішення МЗС Естонії, у посольстві РФ у Таллінні з 1 лютого можуть працювати тільки вісім дипломатів і 15 членів адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу. До цього в російському посольстві працювали 21 дипломат і 23 співробітники без дипломатичного статусу.

У МЗС Естонії раніше зазначили, що таким чином забезпечується паритет із кількістю працівників естонського посольства в Москві.

Наразі Естонія не має свого посла в Москві, а Росія не має посла в Таллінні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає неправильними розмови про послаблення санкцій, як того вимагає Росія для експорту своїх добрив і зерна.

Вона також закликала до прогресу у створенні трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Теми: ЕстоніяРосіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Естонія
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Більшість естонців бажають відставки прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка
Жителі Естонії зібрали гроші на 21 розвідувальний дрон для України
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: