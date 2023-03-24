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Эстония высылает дипломата посольства РФ: занимался подрывом безопасности и распространял пропаганду

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 11:56
Эстония высылает дипломата посольства РФ: занимался подрывом безопасности и распространял пропаганду
фото unsplash.com

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу объявило, что высылает из страны сотрудника посольства Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, пишет "Европейская правда".

По информации МИД, дипломат принимал активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии.

"24 марта Министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении члена дипломатического персонала посольства персоной нон грата", – говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что деятельность этого лица нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, и работник посольства должен покинуть Эстонию до 29 марта.

"Этот дипломат занимался прямым и активным подрывом безопасности и конституционного порядка Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вносил раскол в эстонское общество", – заявили в МИД.

Согласно принятому в январе решению МИД Эстонии, в посольстве РФ в Таллинне с 1 февраля могут работать только восемь дипломатов и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала. До этого в российском посольстве работали 21 дипломат и 23 сотрудника без дипломатического статуса.

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В МИД Эстонии ранее отметили, что таким образом обеспечивается паритет с количеством работников эстонского посольства в Москве.

Сейчас Эстония не имеет своего посла в Москве, а Россия не имеет посла в Таллинне.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает неправильными разговоры об ослаблении санкций, как того требует Россия для экспорта своих удобрений и зерна.

Она также призвала к прогрессу в создании трибунала по преступлению агрессии РФ

Темы: ЭстонияРосcиядипломатические отношения
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