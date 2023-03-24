МЗС ініціює санкції проти сенаторки з Румунії, яка запропонувала анексувати частину територій України

Міністерство закордонних справ України ініціює накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує "приєднати до Румунії" частину південного регіону України.

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"Таким кроком маргінальна політикиня намагається "відновити культурну ідентичність румунського населення". Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією", - написав Ніноленко.

За даними румунських ЗМІ, Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує денонсувати договір про добросусідство і співробітництво України та Румунії.

У змінах до закону 129/1997 про ратифікацію документа Шошоаке пропонує, що "Румунія приєднує історичні території, які їй належали, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний".

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Ультраправа сенаторка Шошоаке - засновниця партії S.O.S. та позафракційна у парламенті Румунії. Раніше вона входила до правої популістсткьої партії AUR.

Своєю ініціативою Шошоаке публічно підтримує заяву колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який ще влітку минулого року сказав, що Румунія хотіла б анексувати території в України.

Більше того, Шошоаке є добрим другом російського посла в Бухаресті, на запрошення якого вона щоразу приїжджає. Під час свого останнього візиту до посольства вона відправилася святкувати "результати спецоперації" в Україні.