МИД инициирует санкции против сенатора из Румынии, предложившей аннексировать часть Украины

Министерство иностранных дел Украины инициирует наложение санкций на сенатора парламента Румынии Диану Шошоакэ как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Шошоакэ подала законопроект, который предлагает "присоединить к Румынии" часть южного региона Украины.

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"Таким шагом маргинальный политик пытается "восстановить культурную идентичность румынского населения". Классический пример из методички российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией", - написал Ниноленко.

По данным румынских СМИ, Шошоакэ подала законопроект, который предлагает денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Украины и Румынии.

В изменениях к закону 129/1997 о ратификации документа Шошоаке предлагает, что "Румыния присоединяет исторические территории, которые ей принадлежали, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

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Ультраправая сенатор Шошоакэ - основательница партии S.O.S. и внефракционная в парламенте Румынии. Ранее она входила в правую популистскую партию AUR.

Своей инициативой Шошоакэ публично поддерживает заявление бывшего президента России Дмитрия Медведева, который еще летом прошлого года сказал, что Румыния хотела бы аннексировать территории у Украины.

Более того, Шошоакэ является хорошим другом российского посла в Бухаресте, по приглашению которого она каждый раз приезжает. Во время своего последнего визита в посольство она отправилась праздновать "результаты спецоперации" в Украине.