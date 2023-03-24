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У Раді Європи викреслили Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 13:53

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) привітала прогрес у запобіганні корупції щодо членів парламенту, суддів та прокурорів в Україні.

Про це йдеться в опублікованому у п'ятницю звіті, пише "Європейська правда".

У звіті наводиться оцінка прогресу, досягнутого у виконанні рекомендацій, наданих країні в 2017 році щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів та прокурорів.

GRECO дійшла висновку, що Україна досягла певних покращень, виконавши задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були виконані частково, а сім не були виконані.

"Воєнний час призвів до необхідності запровадження воєнного, надзвичайного стану та коригування пріоритетів. У такому контексті прикметно, що Україна, тим не менш, продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO. Навіть якщо робота ще попереду, як зазначено в цьому звіті, своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку", - йдеться у звіті.

GRECO робить висновок, що поточний рівень виконання рекомендацій більше не є "глобально незадовільним", як це було після попереднього звіту, опублікованого у квітні 2022 року.

Група звернулася до України з проханням надати звіт про заходи, вжиті для втілення невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ

"Європейська правда" проаналізувала звіт і в ньому вказується, що сесія GRECO схвалила викреслення України зі свого чорного списку держав, де відбуваються структурні зміни, що руйнують протидію корупції, або ті, де стан протидії корупції є "глобально незадовільним".

Детальніше читайте у статті Геть з чорного списку: як Україна довела Європі, що бореться з корупцією під час війни

Теми: ЄвропаУкраїна
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