Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Раді Європи викреслили Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції

"Європейська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 12:53

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) привітала прогрес у запобіганні корупції щодо членів парламенту, суддів та прокурорів в Україні.

Про це йдеться в опублікованому у п'ятницю звіті, пише "Європейська правда".

У звіті наводиться оцінка прогресу, досягнутого у виконанні рекомендацій, наданих країні в 2017 році щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів та прокурорів.

Реклама:

GRECO дійшла висновку, що Україна досягла певних покращень, виконавши задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були виконані частково, а сім не були виконані.

"Воєнний час призвів до необхідності запровадження воєнного, надзвичайного стану та коригування пріоритетів. У такому контексті прикметно, що Україна, тим не менш, продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO. Навіть якщо робота ще попереду, як зазначено в цьому звіті, своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку", - йдеться у звіті.

GRECO робить висновок, що поточний рівень виконання рекомендацій більше не є "глобально незадовільним", як це було після попереднього звіту, опублікованого у квітні 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Група звернулася до України з проханням надати звіт про заходи, вжиті для втілення невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року.

"Європейська правда" проаналізувала звіт і в ньому вказується, що сесія GRECO схвалила викреслення України зі свого чорного списку держав, де відбуваються структурні зміни, що руйнують протидію корупції, або ті, де стан протидії корупції є "глобально незадовільним".

Детальніше читайте у статті Геть з чорного списку: як Україна довела Європі, що бореться з корупцією під час війни

Теми: ЄвропаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: