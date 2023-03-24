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В Совете Европы вычеркнули Украину из черного списка стран, которые разрушают противодействие коррупции

"Европейская правда"Пятница, 24 марта 2023, 13:53

Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) приветствовала прогресс в предотвращении коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров в Украине.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете, пишет "Европейская правда".

В отчете приводится оценка прогресса, достигнутого в выполнении рекомендаций, предоставленных стране в 2017 году по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров.

GRECO пришла к выводу, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив удовлетворительно или удовлетворительным образом 15 из 31 рекомендации. Из остальных рекомендаций девять были выполнены частично, а семь не были выполнены вообще.

"Военное время привело к необходимости введения военного, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов. В таком контексте примечательно, что Украина, тем не менее, продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO. Даже если работа еще впереди, как указано в этом отчете, своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки", - говорится в отчете.

GRECO делает вывод, что текущий уровень выполнения рекомендаций больше не является "глобально неудовлетворительным", как это было после предыдущего отчета, опубликованного в апреле 2022 года.

Группа обратилась к Украине с просьбой предоставить отчет о мерах, принятых для воплощения невыполненных рекомендаций до 31 марта 2024 года.

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"Европейская правда" проанализировала отчет и в нем указывается, что сессия GRECO одобрила вычеркивание Украины из своего черного списка государств, где происходят структурные изменения, разрушающие противодействие коррупции, или те, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным".

Подробнее читайте в статье Прочь из черного списка: как Украина доказала Европе, что борется с коррупцией во время войны

Темы: ЕвропаУкраина
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