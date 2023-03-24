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На Львівщині затримали правоохоронців: хотіли нажитися на допомозі ЗСУ

Ірина БалачукП'ятниця, 24 березня 2023, 13:00
На Львівщині затримали правоохоронців: хотіли нажитися на допомозі ЗСУ
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань затримало правоохоронців з Львівщини, які хотіли заробити на благодійній допомозі військовим.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно бюро: "Працівники ДБР повідомили про підозру двом правоохоронцям з Жовкви Львівської області, які вимагали хабар від керівника благодійного фонду за начебто закриття кримінального провадження".

Деталі: Зловмисники вирішили "дослідити" походження документів для безперешкодного перетину державного кордону у представників фонду з Дніпра, який закуповував і возив з Європи допомогу для військових.  

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Правоохоронці повідомили, що нібито щодо фонду є "кримінальне провадження" і вимагали 5 тисяч доларів за його "закриття".

За даними ДБР, у приватній розмові один із правоохоронців запропонував керівнику Фонду заплатити, аби "не плямувати репутацію благодійників".

Зловмисників затримали під час отримання всієї суми хабаря.

Двом правоохоронцям оголосили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

Теми: ЛьвівщинаблагодійністьДБРхабар
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