На Львовщине задержали правоохранителей: хотели нажиться на помощи ВСУ
Государственное бюро расследований задержало правоохранителей из Львовской области, которые хотели заработать на благотворительной помощи военным.
Источник: ГБР в Telegram
Дословно бюро: "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум правоохранителям из Жовквы Львовской области, которые требовали взятку от руководителя благотворительного фонда за якобы закрытие уголовного производства".
Детали: Злоумышленники решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы у представителей фонда из Днепра, который закупал и возил из Европы помощь для военных.
Правоохранители сообщили, что якобы относительно фонда есть "уголовное производство" и требовали 5 тысяч долларов за его "закрытие".
По данным ГБР, в частном разговоре один из правоохранителей предложил руководителю Фонда заплатить, чтобы "не пятнать репутацию благотворителей".
Злоумышленников задержали во время получения всей суммы взятки.
Двум правоохранителям объявили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.