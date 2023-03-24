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На Львовщине задержали правоохранителей: хотели нажиться на помощи ВСУ

Ирина БалачукПятница, 24 марта 2023, 13:00
На Львовщине задержали правоохранителей: хотели нажиться на помощи ВСУ
Фото ГБР

Государственное бюро расследований задержало правоохранителей из Львовской области, которые хотели заработать на благотворительной помощи военным.

Источник: ГБР в Telegram

Дословно бюро: "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум правоохранителям из Жовквы Львовской области, которые требовали взятку от руководителя благотворительного фонда за якобы закрытие уголовного производства".

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Детали: Злоумышленники решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы у представителей фонда из Днепра, который закупал и возил из Европы помощь для военных. 

Правоохранители сообщили, что якобы относительно фонда есть "уголовное производство" и требовали 5 тысяч долларов за его "закрытие".

По данным ГБР, в частном разговоре один из правоохранителей предложил руководителю Фонда заплатить, чтобы "не пятнать репутацию благотворителей".

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Злоумышленников задержали во время получения всей суммы взятки.

Двум правоохранителям объявили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Темы: ЛьвовщинаблаготворительностьГБРвзятка
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