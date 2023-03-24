Зеленський вручив нагороди бійцям СБУ та Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди 31-ї річниці Служби безпеки України та 9-ї річниці Національної гвардії і відзначив військових нагородами.

Джерело: Офіс президента, пресслужба НГУ

Деталі: Звертаючись до генералів, офіцерів, сержантів і курсантів СБУ, глава держави відзначив дії оновленої бойової Служби безпеки України.

Зеленський зауважив, що деталі багатьох завдань і бойових операцій спецслужби можна буде розповісти лише згодом, після перемоги України.

"Але всі українці й українки вже можуть бути впевненими в тому, що Служба безпеки нашої держави додаватиме більше й більше героїчних сторінок до нашої національної історії, історії нової незалежної України", – сказав президент.

Глава державий вручив державні нагороди військовослужбовцям СБУ. Зокрема, передав орден "Золота Зірка" рідним загиблого Героя України. Зеленський також вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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У п’ятницю 24 березня відбувся також випуск 334 офіцерів Нацгвардії, серед яких – 263 випускники Національної академії НГУ та 71 випускник Київського інституту НГУ. 11 випускників закінчили виші із золотою медаллю, 22 мають статус учасників бойових дій.

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Глава держави наголосив, що Національна гвардія стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну: і протягом років війни на Донбасі, і з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ.

Зеленський вручив орден "Золота Зірка" майору Вадиму Ященку, якому присвоєно звання Героя України. Ященко виконував бойові завдання зі знищення ворога на Харківщині, закріплення позицій для забезпечення просування українських підрозділів, зачистки звільнених населених пунктів.

У червні 2022 року майор надав домедичну допомогу пораненому гвардійцю, але під час евакуації потерпілого сам зазнав мінно-вибухової травми, множинних осколкових поранень та травматичної ампутації пальця ноги. Однак, ризикуючи власним життям, Вадим урятував побратима.

Також із рук президента орден отримав Герой України майор Дмитро Башкінцев. Майор разом із групою виконав низку важливих бойових завдань на Луганщині та Донеччині.

"Золоту Зірку" також одержав полковник Олександр Півненко, якому присвоєно звання Героя України. Півненко бере участь в обороні Бахмута Донецької області. Його підрозділ нацгвардійців неодноразово знищував ворожу техніку та живу силу ворога, допомагав з евакуацією мирного населення.

Крім того, Зеленський вручив високі державні нагороди ще дев’ятьом нацгвардійцям.

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На обох заходах хвилиною мовчання відзначили пам’ять полеглих воїнів та всіх захисників, які віддали свої життя в боях за незалежність України.

Довідково: 25 березня відзначається День Служби безпеки України, а 26 березня – День Національної гвардії України.