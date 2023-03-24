Зеленский вручил награды бойцам СБУ и Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 31-й годовщины Службы безопасности Украины и 9-й годовщины Национальной гвардии и отметил военных наградами.

Источник: Офис президента, пресс-служба НГУ

Детали: Обращаясь к генералам, офицерам, сержантам и курсантам СБУ, глава государства отметил действия обновленной боевой Службы безопасности Украины.

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Зеленский отметил, что детали многих задач и боевых операций спецслужбы можно будет рассказать только потом, после победы Украины.

"Но все украинцы и украинки уже могут быть уверенными в том, что Служба безопасности нашего государства будет добавлять больше и больше героических страниц в нашу национальную историю, историю новой независимой Украины", - сказал президент.

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Глава государства вручил государственные награды военнослужащим СБУ. В частности, передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего Героя Украины. Зеленский также вручил ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II степени, "За мужество" III степени, Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

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В пятницу 24 марта состоялся также выпуск 334 офицеров Нацгвардии, среди которых - 263 выпускника Национальной академии НГУ и 71 выпускник Киевского института НГУ. 11 выпускников закончили вузы с золотой медалью, 22 имеют статус участников боевых действий.

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Глава государства подчеркнул, что Национальная гвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, который не дает врагу одолеть Украину: и в течение лет войны на Донбассе, и с первых минут полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" майору Вадиму Ященко, которому присвоено звание Героя Украины. Ященко выполнял боевые задачи по уничтожению врага на Харьковщине, закреплению позиций для обеспечения продвижения украинских подразделений, зачистке освобожденных населенных пунктов.

В июне 2022 года майор оказал домедицинскую помощь раненому гвардейцу, но во время эвакуации пострадавшего сам получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и травматическую ампутацию пальца ноги. Однако, рискуя собственной жизнью, Вадим спас побратима.

Также из рук президента орден получил Герой Украины майор Дмитрий Башкинцев. Майор вместе с группой выполнил ряд важных боевых задач на Луганщине и Донетчине.

"Золотую Звезду" также получил полковник Александр Пивненко, которому присвоено звание Героя Украины. Пивненко участвует в обороне Бахмута Донецкой области. Его подразделение нацгвардейцев неоднократно уничтожало вражескую технику и живую силу врага, помогало с эвакуацией мирного населения.

Кроме того, Зеленский вручил высокие государственные награды еще девяти нацгвардейцам.

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На обоих мероприятиях минутой молчания отметили память павших воинов и всех защитников, которые отдали свои жизни в боях за независимость Украины.

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Справка: 25 марта отмечается День Службы безопасности Украины, а 26 марта - День Национальной гвардии Украины.