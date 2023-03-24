Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский вручил награды бойцам СБУ и Нацгвардии

Валентина РоманенкоПятница, 24 марта 2023, 14:01
Зеленский вручил награды бойцам СБУ и Нацгвардии
фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 31-й годовщины Службы безопасности Украины и 9-й годовщины Национальной гвардии и отметил военных наградами.

Источник: Офис президента, пресс-служба НГУ

Детали: Обращаясь к генералам, офицерам, сержантам и курсантам СБУ, глава государства отметил действия обновленной боевой Службы безопасности Украины.

Реклама:

Зеленский отметил, что детали многих задач и боевых операций спецслужбы можно будет рассказать только потом, после победы Украины.

"Но все украинцы и украинки уже могут быть уверенными в том, что Служба безопасности нашего государства будет добавлять больше и больше героических страниц в нашу национальную историю, историю новой независимой Украины", - сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Глава государства вручил государственные награды военнослужащим СБУ. В частности, передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего Героя Украины. Зеленский также вручил ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II степени, "За мужество" III степени, Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

 
фото оп

В пятницу 24 марта состоялся также выпуск 334 офицеров Нацгвардии, среди которых - 263 выпускника Национальной академии НГУ и 71 выпускник Киевского института НГУ. 11 выпускников закончили вузы с золотой медалью, 22 имеют статус участников боевых действий.

 
фото нгу

Глава государства подчеркнул, что Национальная гвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, который не дает врагу одолеть Украину: и в течение лет войны на Донбассе, и с первых минут полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" майору Вадиму Ященко, которому присвоено звание Героя Украины. Ященко выполнял боевые задачи по уничтожению врага на Харьковщине, закреплению позиций для обеспечения продвижения украинских подразделений, зачистке освобожденных населенных пунктов.

В июне 2022 года майор оказал домедицинскую помощь раненому гвардейцу, но во время эвакуации пострадавшего сам получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и травматическую ампутацию пальца ноги. Однако, рискуя собственной жизнью, Вадим спас побратима.

Также из рук президента орден получил Герой Украины майор Дмитрий Башкинцев. Майор вместе с группой выполнил ряд важных боевых задач на Луганщине и Донетчине.

"Золотую Звезду" также получил полковник Александр Пивненко, которому присвоено звание Героя Украины. Пивненко участвует в обороне Бахмута Донецкой области. Его подразделение нацгвардейцев неоднократно уничтожало вражескую технику и живую силу врага, помогало с эвакуацией мирного населения.

Кроме того, Зеленский вручил высокие государственные награды еще девяти нацгвардейцам.

 
фото нгу

На обоих мероприятиях минутой молчания отметили память павших воинов и всех защитников, которые отдали свои жизни в боях за независимость Украины.

 
фото нгу

Справка: 25 марта отмечается День Службы безопасности Украины, а 26 марта - День Национальной гвардии Украины.

Темы: ЗеленскийнаградыСБУНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали мгновенно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: