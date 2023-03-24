Експосадовця Міноборони засудили до 4,5 років колонії: пропонував хабар

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього посадовця Міноборони Дмитра Комаху, який пропонував 24 млн грн неправомірної вигоди, до 4,5 років позбавлення волі.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" - об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України".

За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі".

Деталі: Імені засудженого у САП не називають, проте джерела в антикорупційній прокуратурі підтвердили УП, що йдеться про колишнього заступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху.

Багатомільйонний хабар він пропонував директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку.

Вирок Комасі оголосили 24 березня.

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Його можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

Апеляційну скаргу потрібно подати через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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