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Експосадовця Міноборони засудили до 4,5 років колонії: пропонував хабар

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 березня 2023, 15:17
Експосадовця Міноборони засудили до 4,5 років колонії: пропонував хабар
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Вищий антикорупційний суд засудив колишнього посадовця Міноборони Дмитра Комаху, який пропонував 24 млн грн неправомірної вигоди, до 4,5 років позбавлення волі.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" - об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України".

За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі".

Деталі: Імені засудженого у САП не називають, проте джерела в антикорупційній прокуратурі підтвердили УП, що йдеться про колишнього заступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху. 

Багатомільйонний хабар він пропонував директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку.

Вирок Комасі оголосили 24 березня.

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Його можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

Апеляційну скаргу потрібно подати через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо: 

  • За версією обвинувачення, Комаха навесні 2021 року пообіцяв передати 16,8 млн грн директору департаменту внутрішнього аудиту МО від комерційної компанії. Ця фірма виконує роботи з реконструкції підземної частини будівлі одного з центральних управлінь під Єдиний центр безпеки для Міноборони.
  • На думку слідства, кошти призначались за позитивний аудиторський висновок щодо відповідності, повноти та якості поставленого комерційною компанією обладнання умовам держконтракту.
  • Свої "послуги" посадовець управління військових представництв оцінив у 7 млн грн – саме стільки він мав отримати за своє "посередництво" між комерційною компанією і директором департаменту внутрішнього аудиту. Загалом йдеться про близько 24 млн грн.
  • У НАБУ вважають, що позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 млн грн, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи.

Теми: хабарМіноборони
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