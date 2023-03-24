Экс-чиновника Минобороны приговорили к 4,5 годам колонии: предлагал взятку

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего чиновника Минобороны Дмитрия Комаху, который предлагал 24 млн грн неправомерной выгоды, к 4,5 годам лишения свободы.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Суд поддержал позицию прокурора САП и признал указанное лицо виновным в предложении предоставления 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный аудит обустройства "Крепости" - объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины".

По приговору суда бывшему должностному лицу Минобороны назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы".

Детали: Имени осужденного в САП не называют, однако источники в антикоррупционной прокуратуре подтвердили УП, что речь идет о бывшем заместителе начальника управления военных представительств Минобороны Дмитрии Комахе.

Многомиллионную взятку он предлагал директору департамента внутреннего аудита Минобороны Андрею Бойко.

Приговор Комахе объявили 24 марта.

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Его можно обжаловать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Апелляционную жалобу нужно подать через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним: