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Экс-чиновника Минобороны приговорили к 4,5 годам колонии: предлагал взятку

Алена МазуренкоПятница, 24 марта 2023, 15:17
Экс-чиновника Минобороны приговорили к 4,5 годам колонии: предлагал взятку
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Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего чиновника Минобороны Дмитрия Комаху, который предлагал 24 млн грн неправомерной выгоды, к 4,5 годам лишения свободы.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Суд поддержал позицию прокурора САП и признал указанное лицо виновным в предложении предоставления 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный аудит обустройства "Крепости" - объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины".

По приговору суда бывшему должностному лицу Минобороны назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы".

Детали: Имени осужденного в САП не называют, однако источники в антикоррупционной прокуратуре подтвердили УП, что речь идет о бывшем заместителе начальника управления военных представительств Минобороны Дмитрии Комахе.

Многомиллионную взятку он предлагал директору департамента внутреннего аудита Минобороны Андрею Бойко.

Приговор Комахе объявили 24 марта.

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Его можно обжаловать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Апелляционную жалобу нужно подать через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним:

  • По версии обвинения, Комаха весной 2021 года пообещал передать 16,8 млн грн директору департамента внутреннего аудита МО от коммерческой компании. Эта фирма выполняет работы по реконструкции подземной части здания одного из центральных управлений под Единый центр безопасности для Минобороны.
  • По мнению следствия, средства предназначались за положительное аудиторское заключение о соответствии, полноте и качестве поставленного коммерческой компанией оборудования условиям госконтракта.
  • Свои "услуги" чиновник управления военных представительств оценил в 7 млн грн - именно столько он должен был получить за свое "посредничество" между коммерческой компанией и директором департамента внутреннего аудита. В целом речь идет об около 24 млн грн.
  • В НАБУ считают, что положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн грн, и претендовать на заключение следующих договоров по обустройству других частей системы.

Темы: взяткаМинобороны
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